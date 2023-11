[Loisirs] Soirée Jeux pour tous Médiathèque Le Relais à Juvigny les Vallées Juvigny les Vallées Catégories d’Évènement: Juvigny les Vallées

[Loisirs] Soirée Jeux pour tous 12 janvier et 8 mars 2024 Médiathèque Le Relais à Juvigny les Vallées 1 rue de Mortain à Juvigny-le-Tertre Juvigny les Vallées 50520 Le Mesnil-Tôve Manche Normandie 02 33 91 85 45 http://mediatheque.msm-normandie.fr Heures d'ouverture :

mercredi : 10h-12h – 14h-17h

vendredi : 10h-12h – 14h-18h

samedi : 10h-12h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T19:00:00+01:00 – 2024-01-12T22:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2024-01-12T19:00:00+01:00 – 2024-01-12T22:00:00+01:00
2024-03-08T19:00:00+01:00 – 2024-03-08T22:00:00+01:00

