Exposition commentée de portraits de personnages illustres de la ville de Florensac Samedi 16 septembre, 09h00 Médiathèque Le Ramonétage Gratuit. Sur inscription. Plusieurs groupes de 16 personnes.

« Dans le regard de Maurice Dirickx, photographe, des hommes qui ont marqué l’histoire de Florensac » :

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le visage de ceux qui ont forgé l’identité de Florensac. Les eaux-fortes de Maurice Dirickx sont exposées à la mairie, vous permettant ainsi de mettre un visage sur les noms qui ornent nos plaques de rues. Une exposition à la médiathèque, proposée par Michèle Labonde, présente une recherche minutieuse sur la vie de ces personnages illustres. Les portraits ont été gracieusement prêtés pour l’occasion par la mairie de Florensac. Michèle Labonde, passionnée par l’histoire locale, sera disponible pour répondre à vos questions. Des jeux, des quiz et des mots croisés agrémenteront votre visite. Pour les plus jeunes, l’espace de jeux de société est ouvert. Le pot de l’amitié, offert par la Municipalité, clôturera cette matinée.

Médiathèque Le Ramonétage Rue des Pouilhes, 34510 Florensac Florensac 34510 Hérault Occitanie 04 67 39 89 62. https://www.ville-florensac.fr https://www.facebook.com/MediathequeLeRamonetageFlorensac [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-florensac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 39 89 62 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 77 00 15 »}] La médiathèque communale de Florensac a pour mission de contribuer aux loisirs et à l’information de ses utilisateurs, quelle que soit leur génération. Elle propose diverses activités liées au livre, au multimédia et à la culture en général.

Que ce soit pour la consultation de documents en accès libre, le prêt d’ouvrages à domicile, l’utilisation des postes informatiques ou les animations réalisées en partenariat, une équipe d’employés est à la disposition des usagers pour les guider et les conseiller dans leurs choix et leurs activités. Parkings à proximité.

