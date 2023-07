Petites histoires sans paroles / Cie L’Alinéa Médiathèque Le Port Benoîte Boulard Le Port, 11 octobre 2023, Le Port.

Petites histoires sans paroles / Cie L'Alinéa Mercredi 11 octobre, 14h30 Médiathèque Le Port Benoîte Boulard Gratuit, avec ou sans réservation, dans la limite des places disponibles

Programmation dans le cadre du festival TAM TAM

Cie L’ALINEA (Ile de France )

Marionnettes à gaine et musique jazz

Durée : 45 min – Public : Dès 5 ans

Résumé :

Trois petites histoires autonomes, jouées par le marionnettiste Brice Coupey et accompagnées par le contrebassiste Jean-Luc Ponthieux nous transportent dans un univers plein de poésie, d’humour et de surprises.

Au programme un sac vorace, le petit Sisyphe et Œdipe et la question : qui manipule qui ?

Venez découvrir la tradition européenne de la marionnette à gaine, des formes classiques aux formes contemporaines, en dialogue avec de la musique jazz entre partition ciselée et improvisation.

Distribution :

Auteurs : Brice Coupey et Jean Luc Ponthieux

Mise en scène : Alain Recoing, Pierre Blaise, Christian Remer

Jeu et manipulations : Brice Coupey

Création sonore et musique live : Jean Luc Ponthieux

Création lumière : Christian Remer

Photos : Carlo Giesa

MENTIONS LÉGALES :

Théâtre Aux Mains Nues, Théâtre Sans Toit

Plus d’infos : https://tamtam.re/evenement-tamtam/petites-histoires-sans-paroles/

Site de la compagnie : https://ciealinea.blogspot.com/p/petites-histoires-sans-paroles.html

Bande Annonce : https://youtu.be/7xkTxmDXkLM

Autour du spectacle :

La compagnie ménera un atelier de pratique artistique d’1h30 autour de la manipulation des marionnettes sac, avec le public présent (gratuit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T12:30:00+02:00 – 2023-10-11T12:45:00+02:00

©Carlo Giesa