Là où je vais les yeux fermés – Ateliers immersifs

La compagnie L’Insomnante propose un parcours-atelier immersif à destination des crèches et RPE autour de sa dernière création Là où je vais les yeux fermés. Le sommeil, les rêves, la nuit constituent la matière de création de L’Insomnante depuis 2009, et c’est encore une fois le fil rouge de ce nouveau projet. Au travers de 4 ateliers mêlantson, image et mouvement, les jeunes enfants traverseront l’univers doux et poétique de Là où je vais les yeux fermés, imagier sonore sous forme de spectacle qui leur sera présenté à l’issue des ateliers.

médiathèque Le Pont de Beauvoisin Le Pont-de-Beauvoisin 38480 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

2023-09-26T09:30:00+02:00 – 2023-09-26T12:00:00+02:00

2023-10-24T09:00:00+02:00 – 2023-10-24T12:00:00+02:00

©vincentbeaume