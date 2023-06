Exposition : la Normandie, une histoire européenne Médiathèque Le Phénix – Colombelles Colombelles, 15 septembre 2023, Colombelles.

Exposition : la Normandie, une histoire européenne 15 et 16 septembre Médiathèque Le Phénix – Colombelles

Dans l’imaginaire collectif, la Normandie reste encore trop souvent associée aux verts pâturages bocagers où paissent des vaches à l’ombre des pommiers.

Loin d’être repliée sur elle-même, la Normandie est, depuis son origine, naturellement ouverte au monde. Cette « petite » région à l’échelle du vieux continent est intimement liée à ce vaste ensemble qu’est l’Europe d’aujourd’hui.

Regarder la Normandie dans sa dimension européenne, c’est l’ambition de cette exposition. Avec vingt-cinq dessins d’Emmanuel Chaunu et des textes de Jean-Jacques Lerosier, vous allez parcourir les cinq départements normands pour y retrouver des personnages, des lieux, des événements et des marqueurs de son identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

