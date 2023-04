Les runes d’Odin Médiathèque Le Phénix, 2 juin 2023, Colombelles Colombelles.

Colombelles ,Calvados , Colombelles

Les runes d’Odin

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix Colombelles Calvados Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet

2023-06-02 18:30:00 18:30:00 – 2023-06-02 19:40:00 19:40:00

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet

Colombelles

Calvados

Colombelles .

Depuis les débuts du monde, les dieux et les géants se combattent sans relâche. Pourtant, le dieu Freyr tombe amoureux de la géante Gerda au premier regard. Loki lui propose un marché pour demander Gerda en mariage et amener la paix entre les dieux et les géants…

Un spectacle qui articule récits mythologiques, musique et jeu vidéo. Dans le cadre du festival Ma parole organisé par la Bibliothèque du Calvados.

À partir de 10 ans / Durée : 1h10

Depuis les débuts du monde, les dieux et les géants se combattent sans relâche. Pourtant, le dieu Freyr tombe amoureux de la géante Gerda au premier regard. Loki lui propose un marché pour demander Gerda en mariage et amener la paix entre les dieux et les géants…

Un spectacle qui articule récits mythologiques, musique et jeu vidéo. Dans le cadre du festival Ma parole organisé par la Bibliothèque du Calvados.

À partir de 10 ans / Durée : 1h10

mediatheque@colombelles.fr +33 2 31 72 27 46

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles

dernière mise à jour : 2023-03-28 par