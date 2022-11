Contée : « Un goût de lune » / « Nuits de la lecture » Médiathèque le Phare MAUREPAS Catégorie d’évènement: Maurepas

Contée : « Un goût de lune » / « Nuits de la lecture » Médiathèque le Phare, 21 janvier 2023, MAUREPAS. Contée : « Un goût de lune » / « Nuits de la lecture » Samedi 21 janvier 2023, 21h30 Médiathèque le Phare

Sur réservation

Des histoires cruelles et fantastiques, ponctuées de quelques cadavres, et deux conteurs qui se permettent, en plein mystère, de poursuivre leur partie d’échecs. Médiathèque le Phare PLACE DE BRETAGNE MAUREPAS Une pleine lune, un écrou de 32, une poule noire, un cercueil, une bonne poignée de cadavres, un fantôme… et une main, mais quelle main ! À partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T21:30:00+01:00

2023-01-21T22:00:00+01:00 ©DR

