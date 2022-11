Visite à la lampe torche / « Nuits de la lecture » Médiathèque le Phare MAUREPAS Catégorie d’évènement: Maurepas

Visite à la lampe torche / « Nuits de la lecture » Médiathèque le Phare, 21 janvier 2023, MAUREPAS. Visite à la lampe torche / « Nuits de la lecture » Samedi 21 janvier 2023, 20h30 Médiathèque le Phare

Sur réservation

Une visite guidée et « effrayante » de la Médiathèque. Médiathèque le Phare PLACE DE BRETAGNE MAUREPAS Dans le noir, avec une lampe torche, nous avancerons doucement pour une visite expérimentale.

Pénombre, courant d’air glacé, rayonnages tremblants…

Oserez-vous vous aventurez dans les collections ?

Cela ne vous aura pas échappé, la nuit les livres ont une âme ! Ils cachent des histoires à faire trembler. Attention, au détour d’une travée, leurs esprits sont encore présents… ils nous entendent. Venez avec votre lampe torche, vous risquez d’en avoir besoin !

Préparez-vous à trembler ! Tout public à partir de 8 ans

Sur réservation Un évenement Nuits de la lecture 2023

