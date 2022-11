Et si on dinait ? / « Nuits de la lecture » Médiathèque le Phare MAUREPAS Catégorie d’évènement: Maurepas

Et si on dinait ? / « Nuits de la lecture » Médiathèque le Phare, 21 janvier 2023, MAUREPAS. Et si on dinait ? / « Nuits de la lecture » Samedi 21 janvier 2023, 19h30 Médiathèque le Phare

Sur réservation

Buffet participatif entre deux sessions de frayeurs dans la médiathèque. Médiathèque le Phare PLACE DE BRETAGNE MAUREPAS Si vous êtes repus des lectures effrayantes des Amis des Médiathèques, faites une pause et restaurez-vous avant de nouvelles aventures dans le noir avec vos lampes torches. Profitez d’un temps convivial autour du partage de bons petits plats horrifiques. Cuisinez et apportez votre plat salé préféré. Buffet participatif pour se donner du courage et affronter la nuit.

Tout public Un évènement Nuits de la lecture 2023

