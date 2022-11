Le swing des tout-petits / « Nuits de la lecture » Médiathèque le Phare MAUREPAS Catégorie d’évènement: Maurepas

Pour les plus petits, une invitation à se faire peur en musique. Médiathèque le Phare PLACE DE BRETAGNE MAUREPAS Araignées, sorcières, fantômes, citrouilles et monstres… Chansons, comptines et poésies pour s’amuser à se faire peur.

Avec les bibliothécaires 2 – 5 ans (accompagnés d’un parent)

Sur réservation Un évènement Nuits de la lecture 2023

