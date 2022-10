Café récup’ – Un zeste de DIY dans la cuisine Médiathèque le Phare MAUREPAS Catégorie d’évènement: Maurepas

Vous êtes soucieux de réduire vos déchets dans votre cuisine, mais vous ne savez pas par où commencer ? Médiathèque le Phare PLACE DE BRETAGNE MAUREPAS Vous avez des bonnes idées ou des recettes de produits maison

à partager ?

Venez en parler autour d’un café à la médiathèque !

Apportez avec vous de vieilles paires de chaussettes pour fabriquer des tawashis ou encore de vieux T-shirt pour confectionner des tote bags durant ce temps d’échange convivial. Avec les bibliothécaires 14 ans et +

Durée : 1h30

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T14:30:00+02:00

2022-10-22T16:00:00+02:00 ©DR

