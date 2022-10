Le Noël de Flocon Médiathèque Le Phare Catégorie d’évènement: Yvelines

Une histoire de Noël qui raconte que les plus beaux cadeaux sont parfois les plus insignifiants. Médiathèque Le Phare Place de Bretagne, 78310 Maurepas Yvelines Toc, Toc ! Noël est là ! Déjà ? Au milieu de l’effervescence, un petit bonhomme attend. Quel curieux personnage ! Deux grands yeux mais sous son nez…pas de bouche. On lui a promis un cadeau. Mais le cadeau tarde à venir. Au cœur de l’agitation de la ville, des lumières et du bruit, le petit bonhomme sans bouche, lui, attend. Tandis que le Noël du TROP remplit tout l’espace ; la frustration, elle, grandit. Elle jaillit en une grosse colère, difficile à dompter sans les mots. Comment trouver le calme en pleine ébullition ?

Et si, le cadeau tant attendu était en Lui ?

Et si la présence bienveillante de l’Autre, le mettait sur le chemin des mots ?

Et si Noël était fait de petits dons et de merveilles ?

Un conte sur l’utilité des mots, pour dire, pour exprimer, pour se lier. Par la Cie Air Y Son

