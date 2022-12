Atelier créatif Médiathèque Le Phare Catégorie d’évènement: Yvelines

Atelier créatif Médiathèque Le Phare, 11 mai 2022, . Atelier créatif Mercredi 11 mai, 14h00 Médiathèque Le Phare

Un atelier pour réalisez vous même votre album souvenir. Médiathèque Le Phare Place de Bretagne, 78310 Maurepas Yvelines Bus 423 et 424 Arrêt Square du Ré puis 5 minutes à pied par l’avenue des Gâtines

01.30.96.17.76 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-le-phare.aspx Saint-Quentin-en-Yvelines clotûre avec la médiathèque Le Phare de Maurepas le processus d’intégration des médiathèques entamé en 2018. À compter du 24 mai 2022, elle adoptera le logiciel commun à l’ensemble du réseau. Les Maurepasiens pourront bénéficier de tous les avantages des médiathèques de SQY : emprunter à volonté pour 4 semaines livres, revues, journaux, DVD, CD, méthodes de langues…, faire venir un document d’une autre médiathèque, réserver et prolonger les documents, accéder aux nombreuses ressources numériques, rendre un document dans n’importe quelle boîte de retour 24/24h. Comment ? C’est très simple, il suffit de demander une nouvelle carte d’adhérent sur place. Réalisation d’un mini album ayant pour thème la famille. Familial à partir de 8 ans et pour adulte

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T14:00:00+02:00

2022-05-11T16:30:00+02:00 ©DR

