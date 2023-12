Vacances de Noël : film surprise à partir de 2 ans Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vacances de Noël : film surprise à partir de 2 ans

Mercredi 3 janvier 2024, 10h30
Médiathèque le Passe Muraille

Réservation conseillée, à partir de 2 ans, gratuit

Sur la banquise… Les aventures d'un petit manchot curieux et intrépide !

Réservation conseillée

A partir de 2 ans

A partir de 2 ans

Durée 1h15

Médiathèque le Passe Muraille
5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles
Saint-Julien-de-Concelles
44450
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

2024-01-03T10:30:00+01:00 – 2024-01-03T11:10:00+01:00

2024-01-03T10:30:00+01:00 – 2024-01-03T11:10:00+01:00

