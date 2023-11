Atelier : rencontre-démo avec jean-Paul Paquereau Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles Atelier : rencontre-démo avec jean-Paul Paquereau Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles, 25 novembre 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Atelier : rencontre-démo avec jean-Paul Paquereau Samedi 25 novembre, 11h00 Médiathèque le Passe Muraille Entrée libre, tout public, gratuit Atelier : rencontre-démo Carte blanche à Jean-Paul Paquereau Les tableaux-collages, késako ? Jean-Paul, artiste concellois, vous invite à un moment d’échange et de partage autour de ses oeuvres. Vous pourrez également tester cette technique de tableaux/collage,grâce à ses conseils avisés. Exposition visible du 24 novembre au 7 janvier

Entrée libre

Tout public Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240365000 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.lepassemuraille@saintjuliendeconcelles.fr »}] [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/evenement/atelier-rencontre-demo »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:30:00+01:00

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Julien-de-Concelles Autres Lieu Médiathèque le Passe Muraille Adresse 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Ville Saint-Julien-de-Concelles Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles latitude longitude 47.252975;-1.386529

Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-de-concelles/