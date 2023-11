Alinéa autour d’un livre Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles Alinéa autour d’un livre Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles, 18 novembre 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Alinéa autour d’un livre Samedi 18 novembre, 15h00 Médiathèque le Passe Muraille Réservation conseillée, Adultes et ados, gratuit Alinéa autour d’un livre Sous le signe du plaisir et du partage de lecture Deuxième rendez-vous de cette nouvelle saison proposé par l’association Alinéa pour échanger autour de 2 romans choisis par le groupe lors de la précédente rencontre. Vous avez lu ? : L’Enragé de Sorj CHALANDON

de Sorj CHALANDON Je me souviens de Falloujah de Feurat ALANI Vous souhaitez découvrir ces romans et participer à l’échange ? Vous pouvez les emprunter à la médiathèque, ils sont disponibles en version papier. En toute simplicité, venez échanger vos impressions de lecture ! Rencontre animée par Christian Croyal, de l’association Alinéa. Réservation conseillée

Adultes et ados Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240365000 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.lepassemuraille@saintjuliendeconcelles.fr »}] [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/evenement/alinea-autour-dun-livre-7 »}, {« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/index.php/notices/lenrage-1 »}, {« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/index.php/notices/je-me-souviens-de-falloujah »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

