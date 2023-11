Soirée jeux spéciale Japon Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles, 10 novembre 2023, Saint-Julien-de-Concelles.

Soirée jeux spéciale Japon Vendredi 10 novembre, 20h00 Médiathèque le Passe Muraille Réservation conseillée, pour adultes et jeunes à partir de 8 ans, gratuit

2 espaces, 2 ambiances :

Jeux traditionnels et jeux vidéo !

Espace jeux traditionnels

Venez découvrir les jeux traditionnels japonais avec l’Association Jeunesse France Japon !

Découvrez la richesse et la profondeur des jeux tels que le shogi, le richii, le go et bien d’autres.

Espace jeux vidéo

Bornes d’arcade, jeux vidéo sur la console Switch spécial Japon et manga !

A vous de jouer !

Réservation conseillée

Pour adultes et jeunes à partir de 8 ans

En savoir + : site de l’Association Jeunesse France Japon

