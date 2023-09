Venez fêter halloween à la médiathèque ! Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles Venez fêter halloween à la médiathèque ! Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles, 31 octobre 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Venez fêter halloween à la médiathèque ! Mardi 31 octobre, 14h00 Médiathèque le Passe Muraille Entrée libre, à partir de 5 ans, gratuit Venez fêter halloween ️ Oserez-vous entrer dans la médiathèque ? Au programme : petites peurs et grands frissons ☠️ 14h30-17h30 Atelier maquillage avec la Cie Graines d’Arts,

☠️ 14h et 15h : Ciné-chocottes,

☠️ 14h : chasse aux fantômes sur la Switch avec Luigi’s mansion 3,

☠️ 16h : Histoires à faire peur,

☠️ 16h30 : Et un grand banquet de la peur,

☠️ En continu : Jeux de société, coloriages, jeux vidéo sur PC tablettes… Entrée libre

Tout public à partir de 5 ans Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240365000 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.lepassemuraille@saintjuliendeconcelles.fr »}] [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/evenement/venez-feter-halloween »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T14:00:00+01:00 – 2023-10-31T18:00:00+01:00

2023-10-31T14:00:00+01:00 – 2023-10-31T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Julien-de-Concelles Autres Lieu Médiathèque le Passe Muraille Adresse 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Ville Saint-Julien-de-Concelles Departement Loire-Atlantique Age min 5 Age max 101 Lieu Ville Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles latitude longitude 47.252975;-1.386529

Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-de-concelles/