Atelier dessin manga avec Kriza Lied Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles Atelier dessin manga avec Kriza Lied Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles, 25 octobre 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Atelier dessin manga avec Kriza Lied Mercredi 25 octobre, 14h30 Médiathèque le Passe Muraille Réservation conseillée, pour tous à partir de 8 ans, gratuit Atelier dessin manga Avec Kriza Lied, mangaka Venez découvrir aux côtés d’Isabelle, mangaka professionnelle, les bases de la pratique du manga. Que vous soyez débutant ou dessinateur confirmé, cet atelier est fait pour tous les amateurs de bande dessinées japonaises ! Réservation conseillée

Tout public à partir de 8 ans Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240365000 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.lepassemuraille@saintjuliendeconcelles.fr »}] [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/evenement/atelier-dessin-manga »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T14:30:00+02:00 – 2023-10-25T16:30:00+02:00

2023-10-25T14:30:00+02:00 – 2023-10-25T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Julien-de-Concelles Autres Lieu Médiathèque le Passe Muraille Adresse 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Ville Saint-Julien-de-Concelles Departement Loire-Atlantique Age min 8 Age max 101 Lieu Ville Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles latitude longitude 47.252975;-1.386529

Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-de-concelles/