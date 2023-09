Atelier philo Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles, 24 octobre 2023, Saint-Julien-de-Concelles.

Atelier philo Mardi 24 octobre, 14h30 Médiathèque le Passe Muraille Réservation conseillée, pour tous à partir de 9 ans, gratuit

Animé par Paméla Paloscia

Ensemble, de 9 à 99 ans, plongeons dans le monde du sport et des jeux olympiques.

Réfléchir, écouter, argumenter, se poser des questions sur le monde qui nous entoure, bienvenue à l’atelier philo !

Dans le cadre d’une collaboration EHPAD, Centre de loisirs et médiathèque, retrouvez tout au long de cette année des animations et ateliers autour du thème du sport, de l’estime de soi et du bien-être.

Tout public à partir de 9 ans

Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T14:30:00+02:00 – 2023-10-24T15:30:00+02:00