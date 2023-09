Atelier origami Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles Atelier origami Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles, 21 octobre 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Atelier origami Samedi 21 octobre, 15h00 Médiathèque le Passe Muraille Réservation conseillée, pour tous à partir de 8 ans, gratuit Atelier origami Défi 1000 grues avec l’Association Jeunesse France Japon ! Connaissez-vous l’origami ? Un art Japonais qui consiste à créer des animaux ou des objets en pliant du papier. Les origines du mot prononcé en japonais sont : Oru (plier) et Kami (papier). Débutant, confirmé ? Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour contribuer à relever le défi !

Selon la légende des mille grues, « senbazuru » en japonais, quiconque plie mille grues en papier verra son voeu, souvent associé à la guérison, à la paix ou à la prospérité, exaucé. C’est pourquoi les mille grues sont souvent offertes comme un cadeau spécial ou utilisées dans des cérémonies. Réservation conseillée

Tout public à partir de 8 ans Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Samedi 21 octobre, 15h00-17h00

