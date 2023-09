Jeux vidéo, bornes d’arcade et mangas Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles Jeux vidéo, bornes d’arcade et mangas Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles, 17 octobre 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Jeux vidéo, bornes d’arcade et mangas 17 octobre – 15 novembre Médiathèque le Passe Muraille Entrée libre, tout public, gratuit Jeux vidéo, bornes d’arcade et manga Ambiance Japon à la médiathèque Plongez dans les temples du gaming : les salles d’arcade.

Les salles de jeux d’arcade sont très présentes au Japon et elles font partie du décor. ️ 4 bornes d’arcade s’installent à la médiathèque pour un mois spécial Japon et manga. Bienvenue dans un voyage nostalgique à travers les décennies qui ont façonné l’industrie du jeu vidéo ! Plongez dans l’ère dorée des bornes d’arcade des années 1980, où les quartiers étaient illuminés par les lumières clignotantes de machines emblématiques telles que Pac-Man, Space Invaders, Street Fighter. Que vous soyez un vétéran des jeux vidéo ou un novice curieux, notre événement vous promet une immersion totale dans l’histoire riche et captivante de cette industrie en constante évolution. Préparez-vous à découvrir ou redécouvrir les joyaux qui ont marqué toute une génération ! Du 17 octobre au 15 novembre

Entrée libre

Tout public

organisé avec 2-LIVES Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240365000 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.lepassemuraille@saintjuliendeconcelles.fr »}] [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/article/jeux-video-bornes-darcade-mangas »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T16:00:00+02:00 – 2023-10-17T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Julien-de-Concelles

