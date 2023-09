À la découverte des bonsaïs Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles À la découverte des bonsaïs Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles, 7 octobre 2023, Saint-Julien-de-Concelles. À la découverte des bonsaïs Samedi 7 octobre, 10h30 Médiathèque le Passe Muraille Réservation conseillée, tout public, gratuit Découverte des bonsaïs Carte blanche à Marcel Poisson Démonstration de taille dans un jardin aux plantes rares et insolites Les 7 et 8 octobre, le jardin extraordinaire de Michel André, dans le bourg de Saint-Julien, ouvre au public pour une exposition-vente de plusieurs centaines de plantes rares et insolites au profit d’associations humanitaires. À cette occasion, la médiathèque vous invite à rencontrer Marcel Poisson, un passionné pour une découverte des bonsaïs et une démonstration de taille. Réservation conseillée

Rendez-vous devant la médiathèque pour se rendre ensemble au jardin extraordinaire. Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240365000 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.lepassemuraille@saintjuliendeconcelles.fr »}] [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/evenement/la-decouverte-des-bonsais »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:30:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00 Détails Catégories d'Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Julien-de-Concelles Autres Lieu Médiathèque le Passe Muraille Adresse 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Ville Saint-Julien-de-Concelles Departement Loire-Atlantique

