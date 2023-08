Le P’tit salon des auteurs concellois Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles Le P’tit salon des auteurs concellois Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles, 23 septembre 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Le P’tit salon des auteurs concellois Samedi 23 septembre, 10h30 Médiathèque le Passe Muraille Réservation conseillée, adultes et ados, gratuit Le P’tit salon des auteurs concellois Venez découvrir des auteur.e.s locaux et échanger avec eux ! Saint-Julien de Concelles est riche de talents, notamment littéraires !

La médiathèque les a réunis et vous propose de venir découvrir ces auteur.e.s et d’échanger autour de leur romans, policiers, contes, bande dessinée… Rencontre animée par Caroline Noël, blogueuse littéraire. Réservation conseillée

Adultes et ados

Le blog de Caroline Noël : Carobookine
Médiathèque le Passe Muraille
5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles
Saint-Julien-de-Concelles
44450 Loire-Atlantique
Pays de la Loire

2023-09-23T10:30:00+02:00 – 2023-09-23T12:30:00+02:00

