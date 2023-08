Mini croc’ heure d’histoires Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles, 9 septembre 2023, Saint-Julien-de-Concelles.

Mini croc’ heure d’histoires Samedi 9 septembre, 10h00 Médiathèque le Passe Muraille Réservation conseillée, pour les 0-3 ans, gratuit

Place au rire !

Grimaces et bruits rigolos… Venez écouter des histoires tendres et drôles avec les plus petits !

Au programme : des histoires, des comptines et des jeux de doigts.

Réservation conseillée

Pour les 0-3 ans

Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240365000 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.lepassemuraille@saintjuliendeconcelles.fr »}] [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/evenement/mini-crocheure-dhistoires-2 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T10:30:00+02:00

