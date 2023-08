Exposition : Portraits de jeunes Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles Exposition : Portraits de jeunes Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles, 5 septembre 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Exposition : Portraits de jeunes 5 septembre – 8 octobre Médiathèque le Passe Muraille Entrée libre, tout public, gratuit Expo: Portraits de jeunes 25 portraits pour célébrer la diversité et la richesse des jeunes ! Tout au long de l’année 2022, les animateurs jeunesse de Divatte-sur-Loire, du Loroux-Bottereau, du Landreau, de Saint-Julien-de-Concelles et de La Remaudière se sont rendus dans les espaces fréquentés par les jeunes âgés de 15 à 25 ans accompagnés de Patricia Bassen, photographe et réalisatrice. Lors de ces rencontres, ils ont échangé avec eux, avant de marquer l’instant d’une photo. L’exposition présente 25 portraits en noir et blanc, réalisés pour certains grâce à un studio photo mobile, pour d’autres dans la rue, en mode photo-reportage. Chaque photo est accompagnée d’un petit texte reflétant leurs centres d’intérêt et leurs passions. Un projet initié et coordonné par le centre socioculturel Loire-Divatte. Exposition visible du 5 septembre au 8 octobre

En savoir + : le site de Patricia Bassen Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240365000 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.lepassemuraille@saintjuliendeconcelles.fr »}] [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/article/exposition-portraits-de-jeunes »}, {« link »: « https://www.patriciabassen.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-05T16:00:00+02:00 – 2023-09-05T18:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Julien-de-Concelles Autres Lieu Médiathèque le Passe Muraille Adresse 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Ville Saint-Julien-de-Concelles Departement Loire-Atlantique Age max 99 Lieu Ville Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles latitude longitude 47.252975;-1.386529

