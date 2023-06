Mets des bouquins dans ton sac à dos Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles Mets des bouquins dans ton sac à dos Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles, 28 juin 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Mets des bouquins dans ton sac à dos Mercredi 28 juin, 15h00, 15h30 Médiathèque le Passe Muraille Entrée libre, 15h : 8-10 ans, 15h30 : 10-13 ans, gratuit Mets des bouquins dans ton sac à dos Viens piocher des idées lecture ! Besoin d’idées pour t’évader en livres cet été ?

Aventures, enquêtes ou histoires drôles…

Il y en aura pour tous les goûts ! Réservation conseillée

15h : pour les 8-10 ans

15h30 : pour les 10-13 ans

Dans le cadre de la grande fête du livre jeunesse « Partir en livre » Partir en Livre, c’est quoi ? Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture, Partir en Livre est la grande fête du livre jeunesse. Avec le plaisir de lire en ligne de mire, elle fédère toutes les initiatives en faveur du livre et de la lecture jeunesse en France. Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240365000 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.lepassemuraille@saintjuliendeconcelles.fr »}] [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/evenement/mets-des-bouquins-dans-ton-sac-dos »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T15:00:00+02:00 – 2023-06-28T15:30:00+02:00

