Saint-Julien-de-Concelles La tournée des potagers Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles, 17 juin 2023, Saint-Julien-de-Concelles. La tournée des potagers Samedi 17 juin, 14h00 Médiathèque le Passe Muraille Réservation conseillée, adultes, gratuit La tournée des potagers Une balade à vélo pour découvrir les potagers de Concellois passionnés ! Pour allier le plaisir d’une balade à vélo à travers notre campagne et la rencontre, l’échange sur les méthodes de cultures : visite de 2 potagers. Rendez-vous et départ devant la médiathèque, étapes communiquées le jour même aux participants. Organisé par l’association Alinéa. Le truc en + : retrouvez un sélection de livres sur les jardins et les potagers à la médiathèque ! Réservation conseillée

Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles
2023-06-17T14:00:00+02:00 – 2023-06-17T15:30:00+02:00

