Saint-Julien-de-Concelles Préparez vos lectures d’été ! Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles, 17 juin 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Préparez vos lectures d’été ! Samedi 17 juin, 10h30 Médiathèque le Passe Muraille Réservation conseillée, adultes et ados, gratuit Préparez vos lectures d’été Dans un transat ou un hamac vous aurez sûrement besoin de bonnes lectures pour l’été ! Les bibliothécaires partagent leurs coups de coeur à mettre dans votre sac à dos. Le truc en + : atelier numérique pour ceux qui ont besoin d’aide pour télécharger des livres numériques Réservation conseillée

Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-06-17T10:30:00+02:00 – 2023-06-17T12:00:00+02:00

