Saint-Julien-de-Concelles RENCONTRE AVEC DES PHOTOGRAPHES DU LOROUX PHOTO CLUB Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles, 10 juin 2023, Saint-Julien-de-Concelles. RENCONTRE AVEC DES PHOTOGRAPHES DU LOROUX PHOTO CLUB Samedi 10 juin, 11h30 Médiathèque le Passe Muraille Entrée libre, gratuit Echanges autour de l’expo avec les phtotgraphes de Loroux Photo Club Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 14 Age max 99

