Rencontre et démonstration live avec Aude Simon
Samedi 3 juin, 10h30
Médiathèque le Passe Muraille
Saint-Julien-de-Concelles

Réservation conseillée, adultes et ados, gratuit

Venez rencontrer Aude Simon pour une démonstration live de sa peinture numérique autour de l'exposition Renouveau

« Je peins l’anodin, dessine l’insignifiant, photographie la poésie du quotidien, et j’écris l’éphémère de mes sensations. » Les graines d’histoires picturales de l’artiste Aude Simon naissent de l’éphémère beauté du quotidien, là où ses yeux se posent. Elle peint des séries sur ce que l’on ne regarde plus vraiment – la nature en ville, les bords de route, le chez soi, les balades à hauteur végétale, les étals des marchés, les saisons du jardin, les bouquets maison… – auxquelles elle conjugue quelques mots… (Son portfolio est accessible ici) Elle les appelle ses haïkus visuels ou tableaux-haïkus. Le choix de la technologie numérique

Dans l’intention constante de faire simple, de se déplacer léger, de ne dépendre ni d’un atelier ni de processus de conception compliqués, Aude Simon utilise pour travailler les plus communs des outils technologiques : un smartphone pour observer, un iPad pour peindre et écrire, et du papier pour imprimer.

D’abord émerveillée par les derniers progrès de la technologie, elle a découvert avec délectation le confort d’une palette numérique transportable partout et utilisable ici et maintenant. Elle a adopté cet outil avec enthousiasme, consciente de ses profondes implications sur la transformation du support pictural traditionnel. Réservation conseillée

Adultes et ados

Exposition visible du 2/05 au 3/06

Exposition visible du 2/05 au 3/06

En savoir + : Retrouver son travail sur www.audesimon.com et sur son compte Instagram @aude.simon.studio

Médiathèque le Passe Muraille
5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles
mediatheque.lepassemuraille@saintjuliendeconcelles.fr
0240365000

