Atelier scientifique animé par Nina Boursier : l’eau dans la nature Médiathèque le Passe Muraille, 31 mai 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Atelier scientifique animé par Nina Boursier : l’eau dans la nature Mercredi 31 mai, 15h00, 16h30 Médiathèque le Passe Muraille Sur réservation, En binôme : 1 adulte + 1 enfant à partir de 7 ans, gratuit L’eau dans la nature : expériences étonnantes ! Animé par Nina Boursier, Sens&la Trois expériences ludiques et étonnantes pour comprendre l’eau dans la nature et les phénomènes naturels. Pourquoi les poissons ne nagent pas sur le dos ? Par quel phénomène le gerris marche-t-il sur l’eau ? Et bien d’autres questions encore… Sur réservation

En binôme : 1 adulte + 1 enfant (7 ans et +) Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240365000 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.lepassemuraille@saintjuliendeconcelles.fr »}] [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/evenement/atelier-scientifique-0 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T15:00:00+02:00 – 2023-05-31T16:00:00+02:00

2023-05-31T16:30:00+02:00 – 2023-05-31T17:30:00+02:00

Lieu Médiathèque le Passe Muraille Adresse 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Ville Saint-Julien-de-Concelles Departement Loire-Atlantique Age min 7 Age max 99

