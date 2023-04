Mini croc’ au jardin Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles

Mini croc’ au jardin Médiathèque le Passe Muraille, 31 mai 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Mini croc’ au jardin Mercredi 31 mai, 10h15 Médiathèque le Passe Muraille Sur réservation, pour les 0-3 ans, gratuit Entrez dans notre jardin d’histoires ! Le mini croc’heure d’histoires vous emmène en voyage à la ferme, avec en bonus un méli-mélo d’histoires d’animaux à plumes pour gazouiller tous ensemble. Rendez-vous au multi-accueil du P’tit Campus : les oiseaux prennent le pouvoir avec des histoires, des comptines et des jeux de doigts ! Sur réservation

Pour les 0-3 ans
Médiathèque le Passe Muraille
5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles
Saint-Julien-de-Concelles
44450
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

2023-05-31T10:15:00+02:00 – 2023-05-31T10:45:00+02:00

Détails
Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Saint-Julien-de-Concelles
Lieu Médiathèque le Passe Muraille
Adresse 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles
Ville Saint-Julien-de-Concelles
Departement Loire-Atlantique
Age max 3

Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique