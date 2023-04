Croc’heure d’histoires Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Croc’heure d’histoires Médiathèque le Passe Muraille, 24 mai 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Croc’heure d’histoires Mercredi 24 mai, 16h00 Médiathèque le Passe Muraille Réservation conseillée, à partir de 6 ans, gratuit Croc’heure d’histoires Contes de l’Orient au théâtre de verdure Récits librement inspirés de la vie de personnages merveilleux, cette heure du conte vous emmène en Orient avec 4 contes ! Entrez dans des univers à la fois anciens et modernes, des grands récits, ainsi que des histoires plus proches mais qui se déroulent de l’autre côté de la planète. Le + : après les histoires, atelier Tataki Zomé : Expérimentez cet art ancestral japonais, et imprimez votre carte en teinture végétale. Rendez-vous au théâtre de verdure au Plan d’eau du Chêne

Repli à la médiathèque en cas de mauvais temps

Réservation conseillée

Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-05-24T16:00:00+02:00 – 2023-05-24T17:15:00+02:00

