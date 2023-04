P’tit dej’ bouquins Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

P’tit dej’ bouquins Médiathèque le Passe Muraille, 13 mai 2023, Saint-Julien-de-Concelles. P’tit dej’ bouquins Samedi 13 mai, 10h30 Médiathèque le Passe Muraille Réservation conseillée, Adultes et ados, gratuit P’tit dej’ bouquins Le p’tit déj bouquins est de retour ! Dans une ambiance conviviale et bienveillante, venez partager vos derniers coups de cœur de livres papier, audio ou numériques, qu’ils soient de la médiathèque ou non. Vous pouvez aussi simplement venir écouter et piocher de bonnes idées pour vos prochaines lectures. Le + : accueil autour d’un thé ou d’un café Réservation conseillée

Adultes et ados Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240365000 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.lepassemuraille@saintjuliendeconcelles.fr »}] [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/evenement/ptit-dej-bouquins-2 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:30:00+02:00 – 2023-05-13T12:30:00+02:00

