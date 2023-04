Scratch party saison 5 : Les collégiens présentent leurs jeux vidéo Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Scratch party saison 5 : Les collégiens présentent leurs jeux vidéo Médiathèque le Passe Muraille, 3 mai 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Scratch party saison 5 : Les collégiens présentent leurs jeux vidéo Mercredi 3 mai, 14h30 Médiathèque le Passe Muraille Entrée libre, Tout public, gratuit Scratch party saison 5 Les collégiens présentent leurs jeux vidéo Ils viennent à la médiathèque…

pour vous présenter les jeux vidéo qu’ils ont créés dans le cadre de Scratch party saison 5. L’occasion pour eux de vous parler de ce projet et de vous faire découvrir le logiciel Scratch. A vos codes… Prêts… Partez ! En savoir + : Scratch party saison 5 En continu de 14h30 à 16h30

Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles

