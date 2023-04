Exposition « Renouveau » d’Aude Simon Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Peintures digitales et courtes poésies pour célébrer l’énergie printanière Un joli mois de mai s’ouvre à la médiathèque avec l’exposition Renouveau qui signe son ouverture de notre porte-bonheur régional, un brin de muguet blanc ! L’artiste a choisi avec soin une vingtaine de tableaux qui nous invitent à faire un tour au jardin, observer les bords de route et honorer l’humble présence du végétal dans nos villes, pour ouvrir nos cœurs à la saison du printemps. Au sein de l’exposition, une vidéo présentera aussi son environnement de travail. “L’esprit en paix et la pensée au repos, Aude Simon célèbre le moment présent qui embellit la vie !” Exposition visible du 2 mai au 6 juin

En savoir + : Retrouver son travail sur www.audesimon.com et sur son compte Instagram @aude.simon.studio

Médiathèque le Passe Muraille
5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles

