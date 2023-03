Atelier arts plastiques avec l’artiste Gaëlle Duhazé Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Atelier arts plastiques avec l’artiste Gaëlle Duhazé Médiathèque le Passe Muraille, 15 avril 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Atelier arts plastiques avec l’artiste Gaëlle Duhazé Samedi 15 avril, 15h00 Médiathèque le Passe Muraille Sur réservation, 1 adulte + 1 enfant à partir de 6 ans, gratuit Atelier le jardin de Grand-mère Chat animé par l’illustratrice Gaëlle Duhazé A vos crayons de couleurs ! Réalisez votre “livre-accordéon” rempli de fleurs, insectes et autres petites bêtes.

Dans le jardin de Grand-mère Chat, il y a des herbes folles et … des pissenlits, car c’est sa fleur préférée mais aussi des insectes, et plein d’autres plantes ! Réalisation d’un Leporello (livre-accordéon) autour de la thématique du jardin, aux crayons de couleurs et à l’encre, pour reprendre les techniques utilisées pour la réalisation des images de l’album « Chaton Pâle et les Insupportables Petits Messieurs », exposé à la médiathèque. Sur réservation

En binôme : 1 adulte + 1 enfant (6 ans et +) Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles

