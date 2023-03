Ciné des petits : Jardins enchantés Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Ciné des petits : Jardins enchantés Médiathèque le Passe Muraille, 5 avril 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Ciné des petits : Jardins enchantés Mercredi 5 avril, 16h00 Médiathèque le Passe Muraille Réservation conseillée, à partir de 4 ans, gratuit Ciné des petits : Jardins enchantés Une invitation à rêver… sous le feuillage, naturellement ! Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets… À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires ! Le + : après le film, pause ludique et nature avec les « jeux verts » prêtés par la ludothèque du Centre Socioculturel Loire-Divatte Réservation conseillée

Réservation conseillée
À partir de 4 ans
Médiathèque le Passe Muraille
5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles

