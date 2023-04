Scratch party saison 5 Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Scratch party saison 5 Médiathèque le Passe Muraille, 5 avril 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Scratch party saison 5 5 avril – 3 mai Médiathèque le Passe Muraille En accès libre, Tout public, gratuit Scratch party saison 5 proposé par les 4èmes du collège Notre Dame du Loroux-Bottereau et les médiathèques partenaires. Je joue à partir du 5 avril,

Je vote jusqu’au 5 mai, Pour la 5ème saison, les élèves de 4ème du Collège Notre Dame du Loroux-Bottereau se sont lancés dans la création de jeux vidéo à l’aide du logiciel Scratch 3. Des équipes ont été formées, chacune a réalisé un jeu vidéo de type « labyrinthe ». Six jeux ont été sélectionnés et vous sont présentés, du 5 avril au 5 mai, en ligne, sur les sites Internet de vos médiathèques préférées, partenaires de « SCRATCH PARTY ». Ce projet, réalisé dans le cadre des EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire), permet de travailler autour d’une création nécessitant différentes compétences et impliquant plusieurs matières : En français, les élèves imaginent une histoire avec des personnages et des décors, ils élaborent un scénario. En arts plastiques, ils recherchent un univers graphique en cohérence avec leur histoire, ils recherchent des personnages et des décors. En mathématiques, ils se familiarisent avec la programmation Scratch, notamment en utilisant des « boucles » et des variables. En technologie, ils stockent leurs données, rédigent et finalisent leurs scripts pour répondre au scénario initialement prévu. Présentation des jeux vidéo par les collégiens le 03/05

