Alinéa autour d’un livre Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles

Alinéa autour d’un livre Médiathèque le Passe Muraille, 1 avril 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Alinéa autour d’un livre Samedi 1 avril, 15h00 Médiathèque le Passe Muraille Réservations conseillées, gratuit Nouveau rendez-vous proposé par l’association Alinéa pour échanger autour de 2 romans choisis par le groupe lors de la précédente rencontre.

Vous avez lu Darwyne de Colin Niel et Voyage au bout de l’enfance de Rachid Benzine ?

Vous souhaitez découvrir ces romans et participer à l’échange ? Vous pouvez les emprunter à la médiathèque, ils sont disponibles en version papier et numérique.

En toute simplicité, venez échanger vos impressions de lecture !

Rencontre animée par Christian Croyal, de l’association Alinéa. Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02-40-36-50-00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T15:00:00+02:00 – 2023-04-01T16:00:00+02:00

