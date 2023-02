Concerts : Harfang et Les semeurs de rythmes Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Concerts : Harfang et Les semeurs de rythmes Vendredi 24 mars, 19h00 Médiathèque le Passe Muraille

Réservation conseillée, adultes et ados, gratuit

Restitution d’ateliers expression et beatbox menés avec le Potager de Saint Julien, suivi d’un concert du groupe Harfang ! Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{“link”: “https://www.harfangmusique.com/”}] Concerts : Harfang et Les semeurs de rythmes 1 soirée, 2 concerts ! En première partie, petit concert de restitution d’une série d’ateliers découverte du beatbox et écriture menés par le groupe Harfang et avec “Les Semeurs de rythme” du potager de Saint Julien. Puis place à Momo et Efaybee du groupe Harfang pour un concert en duo beatbox et guitare/chant ! HARFANG Harfang est un animal nocturne à deux têtes.

L’une chante ses textes d’une voix puissante comme on crie du haut d’une montagne pour se prouver qu’on existe, l’autre rythme et fait vibrer un beat box d’une implacable force.

L’ensemble soutenu par les riffs entêtants de la guitare électrique crée une musique fraîche et hypnotique, qui traverse le corps par le son et le sens. En partenariat avec les Apprentis d’Auteuil

Adultes et ados

En savoir + : site d’Harfang

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T19:00:00+01:00

2023-03-24T20:30:00+01:00

