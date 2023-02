Rock ! Une histoire nantaise, rencontre avec Laurent Charliot Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Rock ! Une histoire nantaise, rencontre avec Laurent Charliot Vendredi 17 mars, 19h00 Médiathèque le Passe Muraille

Réservation conseillée, Adultes et ados, gratuit

Venez écouter une figure incontournable de la scène rock nantaise ! Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{“link”: “https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/evenement/rock-une-histoire-nantaise”}, {“link”: “https://www.facebook.com/laurent.charliot/”}] Rock ! Une histoire nanataise, rencontre avec Laurent Charliot Venez écouter une figure incontournable de la scène rock nantaise ! ROCK ! Une histoire nantaise : une conférence écrite et présentée par Laurent Charliot qui montre comment en 6 décennies, la ville est passée de Nantes l’endormie à Nantes l’effervescente. Laurent Charliot fait ses premiers pas dans le milieu musical nantais dans les années 80 au sein du groupe de new wave Iena Vox. Il croise à cette époque sur les scènes locales la génération Dominique A, Dolly, Elmer Food Beat, Little Rabbits ou Katerine avec qui il noue de profondes amitiés.

Après avoir chroniqué des disques dans le city-guide Le Mois Nantais, il se lance dans l’écriture d’un premier livre, « La Fabuleuse histoire du rock nantais », sorti en 2003.

Depuis 2016, Il est l’animateur du spectacle musical « UK on the Rocks » qu’il a co-écrit. Ce spectacle a donné lieu à un concert avec les musiciens de l’ONPL (Orchestre national des Pays de la Loire) en 2022 dans la cour du Château de Nantes.

En 2018, il est le commissaire de l’exposition « Rock ! Une histoire nantaise » au Château des Ducs de Bretagne et sort un livre qui porte le nom de cette exposition. En 2020, il sort son nouveau livre « Rock Stories, 200 Histoires insolites et incroyablement rock ! », décliné en 2022 en émissions radios sur Hitwest et en podcasts sur Deezer. Le tome 2 de « Rock Stories » sortira à l’automne 2023. Le + : vente et dédicace de « Rock ! Une histoire nantaise », suivi d’un échange autour d’un verre Réservation conseillée

Adultes et ados

En savoir + : page Facebook de Laurent Charliot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T19:00:00+01:00

2023-03-17T20:30:00+01:00

