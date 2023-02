Gaming party : Musique ! Médiathèque le Passe Muraille, 15 février 2023, Saint-Julien-de-Concelles.

Gaming party : Musique ! Mercredi 15 février, 15h00 Médiathèque le Passe Muraille

Réservation conseillée, à partir de 9 ans, gratuit

Jeux vidéo sur tablette projetée sur grand écran, bondissez au son de l’électro avec le jeu vidéo Lost in harmony et montez le son et éclatez-vous avec Incredibox !

Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/evenement/gaming-party-musique »}]

Bondissez au son de l’électro avec le jeu vidéo Lost in harmony.

Aidez Kaito et Aya, deux adolescents, à traverser leurs rêves et leurs angoisses : des parcours en skateboard semés d’obstacles à éviter et d’étoiles à rattraper, au rythme de la musique.

Montez le son et éclatez-vous avec Incredibox !

Créez des mix d’enfer avec cette application musicale qui permet de composer de la musique en manipulant une bande de beatboxers délirants.

Choisissez votre style musical parmi 8 ambiances impressionnantes et commencez à créer, enregistrer et partager vos mix.​​

Pour jouer en musique sur la tablette projetée sur grand écran.

Réservation conseillée

À partir de 9 ans



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T15:00:00+01:00

2023-02-15T17:00:00+01:00