Sur réservation, pour les 0-4 ans, gratuit

Animation musicale pour les tout-petits Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/evenement/de-fil-en-musique »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Defilenmusique/ »}] Deux séances : 10H et 10H45 Animation musicale pour les tout-petits Noëlle vous propose un voyage “de fil en musique”, où ses marionnettes viendront à la rencontre de chaque enfant.

Son univers musical est fait de chansons, de danses, de chansons à gestes et de découvertes sonores.

Au programme : guitare, accordéon, handpan pour le plus grand plaisir des tout-petits ! Sur réservation

Pour les 0-4 ans

En savoir + : Facebook De fil en musique

2023-02-15T10:00:00+01:00

2023-02-15T11:15:00+01:00

