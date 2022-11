Ciné des petits : le Noël de petit lièvre brun Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Ciné des petits : le Noël de petit lièvre brun Mercredi 21 décembre, 10h00 Médiathèque le Passe Muraille

Sur réservation, à partir de 3 ans, gratuit

Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/evenement/cine-des-petits-le-noel-de-petit-lievre-brun »}] Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! Contient 4 courts-métrages : Flocons et carottes ; La Moufle ; Au coeur de l’hiver ; Le Noël de Petit Lièvre Brun D’après les albums Devine combien je t’aime de Sam McBratney et Anita Jeram publiés aux éditions Pastel. Le + : après le film, atelier fabrication d’un flocon Réservation conseillée

À partir de 3 ans

2022-12-21T10:00:00+01:00

2022-12-21T11:30:00+01:00

