Sur réservation, à partir de 8 ans, gratuit

Construit ton robot et programme-le façon Lego© WeDo. Briques connectées, moteurs, capteurs, engrenages… la robotique n’aura plus aucun secret pour toi ! Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/evenement/atelier-robot-lego-wedo »}] Construis ton robot et programme-le façon Lego© WeDo Briques connectées, moteurs, capteurs, engrenages… la robotique n’aura plus aucun secret pour toi ! Avec Lego WeDo 2.0 associe le plaisir de la construction et la découverte de la programmation et de la robotique. Les briques peuvent être combinées à des moteurs, des détecteurs de distance ou de mouvement pour fabriquer toutes sortes de robots qui pourront être programmés par blocs et dirigés à l’aide d’une application très simple sur tablette. Ludique et créatif ! Sur réservation

À partir de 8 ans

2022-12-20T16:00:00+01:00

2022-12-20T17:30:00+01:00

