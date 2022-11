Ciné-concert pour toute la famille Médiathèque le Passe Muraille, 17 décembre 2022, Saint-Julien-de-Concelles.

Sur réservation, Tout public et familles, à partir de 2 ans, gratuit

On the wing, Escapades en plein air, Ciné-concert accompagné en direct par le groupe Escapades.

Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Deux séances : 10H30 et 11H30

On the wing, Escapades en plein air

Sur scène, Anthony Boulc’h et Fanch Minous jouent, bruitent et chantent en direct une musique composée exclusivement pour ce spectacle.

La vie est un jeu d’enfant quand votre mère est un avion.

Mais si vous étiez un ours qui cherche son chapeau rouge, une poule rêvant de voler ou de petites créatures défiant les lois de l’apesanteur, que feriez-vous ?

Aussi cocasse que touchant, ce programme réunit quatre films de la fine fleur du cinéma d’animation d’auteur.

Les films au programme : Hop Frog de Leonid Shmelkov, On the Wing de Vera Myakisheva, My Mom Is an Airplane de Yulia Aronova, I Want my Hat Back de Galen Fott

Sur réservation

Tout public et familles, à partir de 2 ans



