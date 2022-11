Atelier créatif : en attendant Noël… Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles

Atelier créatif : en attendant Noël… Médiathèque le Passe Muraille, 10 décembre 2022, Saint-Julien-de-Concelles. Atelier créatif : en attendant Noël… Samedi 10 décembre, 15h00 Médiathèque le Passe Muraille

Sur réservation, 1 adulte + 1 enfant à partir de 8 ans, gratuit

Un atelier adulte-enfant pour créer et décorer un sapin de Noël en papier plié. par le P’tites mains de Mimi Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/evenement/atelier-creatif-en-attendant-noel »}] Atelier sapin de Noël avec Les P’tites mains de Mimi Imprégnez-vous de la magie de Noël au cours d’un atelier créatif adultes-enfants et repartez avec un objet unique créé de vos propres mains ! Une invitation à rêver, créer, oser s’exprimer, partager… Sur réservation

En binôme : 1 adulte + 1 enfant (8 ans et +)

