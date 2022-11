Murder party ! Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles

Murder party ! Médiathèque le Passe Muraille, 9 décembre 2022, Saint-Julien-de-Concelles. Murder party ! Vendredi 9 décembre, 20h00 Médiathèque le Passe Muraille

Sur réservation, Adultes et jeunes à partir de 12 ans, gratuit

Cette « Murder quest » est à la frontière entre un escape game géant et une enquête policicère. Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/evenement/murder-party »}] Murder quest Entre escape game géant et enquête policière… « Détective Academy » vous ouvre ses portes pour une session de recrutement. Tous les candidats se verront proposer une enquête criminelle afin de prouver leur valeur et intégrer le prestigieux établissement. Durant l’enquête, les joueurs devront interagir avec des témoins du meurtre et proposer un suspect avant la fin du temps imparti… et avant les autres équipes. Leur enquête sera semée d’embûches, de défis et de rebondissements… Logique, flair et déduction seront vos meilleurs alliés pour trouver le coupable ! Sur réservation

